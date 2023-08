Vídeo: Urso foge durante voo para Dubai e passageiros precisam deixar avião

436

Passageiros de um voo entre Dubai e Bagdá precisaram ser evacuados depois que um urso escapou da caixa de transporte e invadiu o porão de carga do avião, na sexta-feira passada (4).

O avião da Iraqi Airways estava programado para viajar de volta a Bagdá quando a tripulação soube que um urso havia escapado de sua caixa de transporte. As informaçõess são do Daily Mail.

Uma equipe especializada foi enviada pelas autoridades dos Emirados Árabes Unidos para sedar o animal e retirá-lo da aeronave. Como resultado, o voo atrasou 3h30.

Um vídeo gravado por um membro da equipe mostra o urso vagando no compartimento de carga e um dos profissionais acariciando sua cabeça.

A Iraqi Airways pediu desculpas a seus passageiros, embora afirmasse não ter culpa pela fuga do animal. A companhia aérea alegou que o transporte do urso foi realizado de acordo com a lei e com os procedimentos e normas aprovados pela Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

O primeiro-ministro do Iraque teria ordenado uma investigação sobre como o urso escapou de sua caixa. Por conta das dificuldades enfrentadas pelas autoridades para aplicar formas legais de proteção, manter animais selvagens como animais de estimação tornou-se prática comum entre a população mais rica do Iraque.