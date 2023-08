Nostalgia: perfil lembra itens da 'moda periférica'

438

Muito antes da tendência Mandrake se popularizar nas redes sociais, a moda periférica já fazia a cabeça (e o guarda-roupas) de milhares de jovens em comunidades e bairros de todo o país. Para lembrar o que já foi tendência e aquelas peças que moldaram o estilo streetwear dos brasileiros, um perfil no Instagram cria conteúdos divertidos e cheios de informação.

O paulista Lusca já gravava vídeos sobre moda, dando dicas para o dia a dia, contando histórias de uniformes de futebol e compartilhando sua rotina morando em uma periferia da capital de São Paulo. Foi quando ele criou a série “Relíquias da moda periférica”, que já conta com 24 vídeos em seu perfil.

Se hoje a chamada moda periférica encontra espaço nas semanas de moda e nas grifes, no começo, ela era algo bem restrito a quem vivia nas comunidades. Esse estilo mistura peças acessíveis, cheias de conforto, com alguns itens de passam maior luxo, especialmente os acessórios. A moda da periferia também valoriza a figura da celebridade. Inspirados em famosos como cantores e jogadores de futebol, o estilo traz o sentimento de ser importante, sem deixar de lado a diversidade, acessibilidade e personalidade de quem veste.

Com muita influência da cultura funk e hip-hop, a moda periférica do Brasil é única, e Lusca mostra isso. É o caso dos relógios Champion, que trocavam as pulseiras e agradavam tanto os “moleques zica” quanto os “coloridos” do happy rock. “Ele era perfeito para os moleques da época, que usavam e abusavam da sua variedade de cores. Dava para combinar com os bonés, que naquele momento passaram a ficar mais chamativos, e com os aparelhos, que eram usados única e exclusivamente para chamar atenção”, conta em um vídeo.

O jovem destaca que, com a banda ‘Restart’ no auge, quem gostava do estilo também usava o relógio, mesmo que os “coloridos” e os “moleques zica” não tivessem nada a ver. Ele também conta que o acessório, por mais que tenha feito sucesso em 2010, chegou ao Brasil na década de 1980. “Versátil e com baixo custo, eles eram perfeitos para a moda da época, que começava a trabalhar com cores mais chamativas”, relembra.

Lusca resgata peças antigas para falar sobre o papel da moda periférica no Brasil (foto: Reprodução / Instagram / @luscaxx)

Em outro vídeo, Lusca relembra como a sapatilha Melissa Bailarina e o tênis Adidas Springblade faziam parte do look dos adolescentes mandrakes. Tanto que até viraram sinônimo de um casal perfeito. “Assim como toda panela tem a sua tampa, surgiu na periferia ‘toda Melissa tem o seu Adidas’”, declara.

Em seu conteúdo, o influenciador conta como funciona as tendências de moda, já que geralmente são importadas de grandes centros internacionais, com marcas famosas, como a Oakley e a Adidas. Mas também existem peças que seguiram o caminho contrário, como é o caso das Havaianas.

Lusca ressalta, ainda, que algumas peças nem podem ser chamadas de tendência já que se tornaram símbolo da identidade da periferia. Ele cita o fenômeno das camisas de futebol, mas também os famosos shortinhos da linha Sexy Machine da Bad Boy.