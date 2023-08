Passageira e motorista de aplicativo brigam e trocam cuspes dentro do carro

438

Passageira e motorista trocaram cuspes após discussão (foto: Reprodução) Uma passageira cuspiu em um motorista de aplicativo em uma discussão sobre troco. Um vídeo que circula nas redes sociais, gravado pelo profissional, mostra que o homem é xingado, cuspido e, então, revida também com um cuspe.





O caso ocorreu com o motorista Luiz Antônio de Oliveira, que publicou o vídeo nas redes sociais. O episódio começa quando a jovem entra no carro com outra mulher. Em seguida, ela pergunta se o motorista tem troco para R$ 30.







19:00 - 19/08/2023 Mega-Sena 2622 e outras loterias: números sorteados (19/8) Luiz nega e sugere que a moça pague a viagem por meio do Pix, mas ela recusa. A passageira então pede que o motorista coloque o valor da corrida para ser cobrado na próxima viagem, mas Luiz Antônio diz que não aceita essa forma de pagamento e orienta que as mulheres desçam do carro e peçam outro motorista.





Então, as mulheres abrem a porta do carro, a passageira cospe no motorista e ele revida. Fora do carro, a jovem xinga Luiz Antônio e começa a bater na porta do veículo. Na sequência, o homem desce do carro e ameaça chamar a polícia.

Em entrevista ao portal g1, Luiz Antônio disse que trabalha como motorista de aplicativo há 2 anos e meio. "Tem muita gente boa, mas tem gente que quer humilhar porque a gente é motorista de aplicativo e eles acham que pode fazer tudo o que querem", afirmou.

A defesa da passageira, que não foi identificada, pediu desculpas ao motorista, mas também afirmou que "não foi um erro unilateral". "Os xingamentos e cuspes foram recíprocos, mas que ao descer do veículo, o motorista foi para cima das passageiras em tom ameaçador, ao que se pode escutar os gritos ao fundo do vídeo", diz a nota enviada ao g1.





"Ressaltamos que a conduta dos envolvidos está permeada de excessos, mas que o motorista de aplicativo ao divulgar um vídeo, onde preserva sua imagem com o logo da rede social e expõe as passageiras, exagerou novamente em suas razões, pois expos uma terceira pessoa, a segunda passageira, que nada tinha a ver com a discursão", acrescenta a defesa.