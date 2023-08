Apagão: ONS diz que religamento já foi iniciado e causas são apuradas

438

Coletiva de Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, durante Cúpula da Amazônia em Belém (PA). (foto: (Raimundo Paccó/Esp.CB/D.A Press))

O apagão registrado em estados do Norte, Nordeste e do Sudeste na manhã desta terça-feira (15/8) foi causado por uma interrupção de energia na interligação Norte/Sudeste. A ocorrência foi registrada às 8h31, de acordo com dados do Operador Nacional do Sistema (ONS).

Em nota publicada pelo Ministério de Minas e Energia, a pasta detalha que a ocorrência na rede de operação do Sistema Interligado Nacional (SIN) interrompeu 16 mil MegaWats de carga nos estados atingidos. A recomposição, ainda segundo o governo, vem sendo feita em todas as regiões e que "9h16, 6 mil MW já foram recompostos."

As causas do apagão vêm sendo apuradas pelo Ministério de Minas e Energia. "O Ministro Alexandre Silveira já determinou a criação de uma sala de situação e acompanha o processo de retomada, bem como determinou a apuração das causas do incidente".

Apagão geral

A queda de energia assustou muitos brasileiros na manhã desta terça. Relatos do apagão foram publicados por usuários de redes sociais que apontaram o problema em pelo menos 10 estados: Piauí, Bahia, Acre, Amapá, Maranhão, Pernambuco, Minas Gerais, Ceará, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e Paraíba, além do Distrito Federal.