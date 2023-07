Homem passa 50 dias desaparecido em floresta do Ceará e perde 20 quilos

438

O homem estava em um ônibus que vinha de São Paulo para o Ceará quando começou a ter episódios de mania de perseguição (foto: Arquivo Pessoal)

Um homem de 39 anos foi encontrado com vida após passar 50 dias perdido em uma mata no Ceará.





José Cristóvão Rodrigues estava em um ônibus que vinha de São Paulo para o Ceará quando começou a ter episódios de mania de perseguição, informando por telefone a parentes que estava sendo seguido.









Buscas com cães farejadores e até mesmo helicópteros foram feitas, sem sucesso.





José reapareceu na segunda-feira (24), quando pediu ajuda a um trabalhador de roça em Independência, a cerca de 40 quilômetros de onde tinha desaparecido.





"Na tarde do dia 24 a minha irmã recebeu algumas mensagens pelo Facebook de uma senhora da localidade de Jardins, no interior de Independência. Ela falou que tinha um rapaz na propriedade do marido dela e enviou uma foto do RG dele. Aí a gente constatou que era ele [José] e foi lá", disse Antoniclé Rodrigues, irmã de José, ao UOL.





A família foi ao encontro dele e, com ajuda de uma viatura policial, o levou até um hospital da região.





José tinha perdido 20 quilos e ainda apresentava sinais de mania de perseguição, segundo a família.





Com dificuldade de encontrar alimentos, ele consumiu maracujá do mato e mel que encontrava na mata ao longo dos dias desaparecido, informaram os familiares.





"Ele relatou que passava semanas sem encontrar nada para comer. Quando ele encontrava água, era uma ou duas vezes por semana. Ele também disse que havia desistido, que, ao sentir muita fome deitou, como se tivesse desmaiado, e ao acordar avistou dois peixes mortos em um poço de água. Disse que aquela foi a melhor refeição dele", contou Antoniclé Rodrigues.





Na manhã desta quarta-feira (26), José continuava internado em um hospital de Pedra Branca. Ele vai passar por avaliação psiquiátrica e deve continuar acompanhado da família.