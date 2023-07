Mãe tenta salvar filho de 7 anos de correnteza em rio e morre afogada

438

O rio onde a mulher se afogou para salvar o filho fica em um local distante e de difícil acesso (foto: Reprodução/Polícia Militar)

Uma mulher de 38 anos morreu afogada após tentar salvar o filho de 7 anos da correnteza de um rio na comunidade rural de Salto das Nuvens, em Salto do Céu (MT). Betânia Ferreira Neto morreu afogada no sábado (22/7), por volta das 14h30, após entrar no rio para resgatar o filho numa unidade de preservação permanente.

A criança e o pai, de 39 anos, foram encontrados ilhados por policiais militares em um barranco do outro lado da margem do rio, mas a mãe não conseguiu se salvar. A polícia não detalhou se o menino chegou em terra firme com ajuda da mãe ou por conta própria. Segundo a Polícia Civil, a área é distante e de difícil acesso.

Os dois aguardavam por socorro, pois a força da correnteza impedia que conseguissem atravessar de volta à margem que dá acesso à saída da área.

Betânia foi encontrada pelos agentes já sem sinais vitais e o óbito foi confirmado pela equipe médica do Hospital Municipal de Salto do Céu.

O corpo foi encaminhado ao IML e a polícia da delegacia de Rio Branco está à frente das diligências.

O UOL entrou em contato com a prefeitura de Salto do Céu para obter informações sobre o estado de saúde da criança e do pai, mas até o momento não houve resposta aos questionamentos.