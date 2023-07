Criminosos sequestram motorista, rendem família e usam criança como escudo

438

Audi Q3 da família e o Ford Ka do motorista de aplicativo (foto: Reprodução/TV Globo)

Quatro criminosos realizaram dois sequestros em sequência na noite de domingo (23/7) em São Paulo. O primeiro alvo foi um motorista de aplicativo, de 65 anos. Na sequência, uma família também foi abordada.

Um homem de 18 anos foi preso em flagrante e outros três conseguiram fugir, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública). De acordo com as informações, o motorista de aplicativo terminava uma corrida no bairro Arpoador, na zona oeste de São Paulo, quando ao chegar ao destino, por volta das 20h, três homens entraram no seu veículo, um Ford Ka.

Em entrevista à TV Globo, o motorista contou que estava deixando um passageiro no momento da abordagem.

"Quando chegamos no destino, que ele ia fazer o pagamento, três rapazes entraram no carro, já me jogaram para o banco de trás e aí começou o terrorismo", disse.

Ele contou ter ficado cerca de duas horas sob poder dos criminosos, que o agrediram e o obrigaram a fazer transferências via aplicativos bancários. O homem ainda foi colocado no porta-malas do veículo.

Os criminosos rodaram com a vítima dentro do porta-malas. Na região da rodovia Raposo Tavares, usaram o carro do motorista de aplicativo para fechar um Audi Q3, que transitava com um homem de 39 anos, uma mulher de 36, e a filha deles, de oito.

Também à TV Globo, o motorista do carro de luxo contou os momentos de terror que a família enfrentou.

Padre suspeito de estupro é internado em estado grave

"Desceram quatro sujeitos armados, abrindo as portas, não tinha para onde correr. Eles me tiraram do volante, me colocaram para trás. Ficou um cara do meu lado esquerdo, minha esposa, minha filha no meio, e outro cara da direita apontando a arma na nossa cabeça, junto com o copiloto", relatou.

Ainda no veículo, os suspeitos obrigaram a família a realizar diversas transferências bancárias. Uma amiga do casal, que seguia em outro carro, e estranhou a movimentação acionou a Polícia Militar, que conseguiu interceptar o veículo quando os criminosos se preparavam para seguir para um cativeiro.

Três suspeitos conseguiram fugir, mas um deles, de 18 anos, foi preso em flagrante por suspeita de extorsão. Ainda segundo a SSP, ele usou a criança como escudo humano no momento da abordagem.

"O suspeito que estava com a criança no colo confessou sua participação no crime", diz a SSP.

A vítima, de 39 anos, também estava no porta-malas do veículo no momento em que a PM conseguiu impedir a continuidade do crime.

O caso foi registrado no 34º DP (Vila Sônia). As diligências prosseguem pelo 75º DP (Jardim Arpoador) para esclarecer os fatos, identificar e localizar os outros envolvidos.