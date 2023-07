Lotofácil 2869, Quina 6195 e outras loterias: números sorteados (21/7)

Loterias desta sexta-feira (21/7)

Lotofácil 2869 - R$ 1,7 milhão

Premiação



15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 768.109,48

14 acertos: 228 apostas ganhadoras, R$ 2.018,23

13 acertos: 10194 apostas ganhadoras, R$ 30,00

12 acertos: 107474 apostas ganhadoras, R$ 12,00

11 acertos: 587262 apostas ganhadoras, R$ 6,00





Uma aposta de Santa Luzia (MG) e uma de São Luis (MA) dividem o prêmio principal.





Próximo sorteio: R$ 5 milhões (22/7)

Quina 6195 - R$ 33,7 milhões

Premiação



5 acertos: não houve ganhadores

4 acertos: 161 apostas ganhadoras, R$ 7.604,52

3 acertos: 12.711 apostas ganhadoras, R$ 91,73

2 acertos: 312.077 apostas ganhadoras, R$ 3,73





Próximo sorteio: R$ 37 milhões (22/7)

Lotomania 2497 - R$ 2,5 milhões

Premiação



20 acertos: não houve acertador

19 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 36.156,14

18 acertos: 82 apostas ganhadoras, R$ 1.653,48

17 acertos: 843 apostas ganhadoras, R$ 160,83

16 acertos: 12372 apostas ganhadoras, R$ 10,95

15 acertos: 17388 apostas ganhadoras, R$ 7,79

0 acertos: não houve acertador





Próximo sorteio: R$ 3,3 milhões (24/7)

Super Sete 422 - R$ 1,5 milhão

Para ganhar o prêmio, o apostador precisa acertar 15 números de 01 a 25.Confira as dezenas: 01 - 02 - 03 - 04 - 06 - 07 - 09 - 10 - 11 - 13 - 16 - 19 - 23 - 24 - 25Ganha o prêmio quem cravar cinco números de 01 a 80.Confira as dezenas: 08 - 20 - 21 - 42 - 57O jogador tem de anotar 50 números de 01 a 100 e torcer para que 20 sejam sorteados.Confira as dezenas: 02 - 03 - 07 - 10 - 12 - 16 - 17 - 23 - 24 - 25 - 32 - 33 - 34 - 45 - 47 - 49 - 74 - 76 - 82 - 83

O participante marca um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas.



Confira os números:



1ª coluna: 9

2ª coluna: 2

3ª coluna: 0

4ª coluna: 3

5ª coluna: 8

6ª coluna: 2

7ª coluna: 2



Premiação



7 acertos: não houve ganhadores

6 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 24.237,08

5 acertos: 30 apostas ganhadoras, R$ 1.154,14

4 acertos: 500 apostas ganhadoras, R$ 69,24

3 acertos: 5.107 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Próximo sorteio: R$ 1,6 milhão (24/7)

Resgate do prêmio