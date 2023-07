Homem é espancado após saudação nazista em show do Sepultura

438

Um homem foi espancado durante um show da banda Sepultura em Fortaleza, no Ceará, no último dia 8 de julho. Segundo testemunhas, ele teria feito uma saudação nazista e apologia ao racismo durante a apresentação musical.

A Polícia Civil do Ceará investiga o caso e, em nota, afirma que investiga as circunstâncias de uma ocorrência de lesão corporal e crime de racismo e apologia ao nazismo. As imagens viralizaram na internet no último fim de semana, e mostram o possível autor da saudação nazista sendo agredido por outros presentes na apresentação, que aconteceu no festival Metal Weekend.

Na publicação que viralizou, a narradora e possível testemunha afirma que o suspeito estava fazendo gestos nazistas, proferindo um grito de "Heil Hitler" e "falando que banda que tem negro como vocalista não é banda", numa referência ao vocalista do Sepultura, o americano Derrick Green.

A mulher não-identificada alega que o homem estava "batendo nos outros sem motivo" e "puxando briga". De acordo com ela, os seguranças tentaram retirá-lo do local, mas ele foi agredido por demais presentes e saiu de lá "quase morto".