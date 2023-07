Pai e filha que agrediram médica no RJ são indiciados por homicídio doloso

Durante as cenas de violência, a paciente Arlene Marques da Silva, de 82 anos, que estava internada com princípio de infarto, morreu (foto: Divulgação/SMS)

André Luiz do Nascimento Soares, de 49 anos e sua filha Samara Kiffini do Nascimento Soares, de 23 anos, foram presos em Irajá, Rio de Janeiro, no domingo (16/7), após agressão de uma médica e morte de idosa no Hospital Francisco da Silva Teles. Os dois foram indiciados por dano ao patrimônio público, desacato e por homicídio doloso.