Lotofácil 2847, Quina 6173 e outras loterias: números sorteados (26/6)

Espaço da Sorte Loterias Caixa, em São Paulo (foto: Reprodução/Youtube/Caixa)

Um apostador de Belo Horizonte acertou as 15 dezenas da Lotofácil nesta segunda-feira (26/6). Ele dividiu o prêmio com mais dois apostadores, de São Paulo (SP) e Foz do Iguaçu (PR). Cada um levou a bolada de R$ 458 mil.Além da Lotofácil 2847, a Caixa sorteou nesta segunda-feira (26/6) os concursos Quina 6173, Lotomania 2486 e Super Sete 411.O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. Oatualiza os resultados em tempo real!