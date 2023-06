Febre maculosa: Espírito Santo confirma a 1ª morte pela doença em 2023

438

No estado de São Paulo, subiu para 17 o número de pessoas que estiveram em eventos em uma fazenda, em Campinas, e apresentaram sintomas de febre maculosa (foto: Erik Karits/Pixabay)

Um homem de 32 anos, de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, é a primeira vítima de febre maculosa no estado, em 2023. Dionatas Rodrigues da Costa morreu nessa segunda-feira (19/6) em decorrência da doença. A confirmação foi anunciada pela prefeitura da cidade e pela Secretaria da Saúde do estado, nesta terça-feira (20/6).





De acordo com a Prefeitura de Barra de São Francisco, a suspeita inicial era de que o homem tinha meningite, mas os exames descartaram a doença no último dia 7 e em 13 de junho, o diagnóstico de febre maculosa foi confirmado.





Ainda segundo a Secretaria de Saúde, familiares relataram para a Vigilância Epidemiológica da cidade que o homem teria frequentado locais com capivaras. A pasta informou também que neste ano, o Espírito Santo registrou dez casos de febre maculosa e uma morte. Em 2022, durante todo ano, foram 25 casos confirmados e 11 mortes.





Alerta