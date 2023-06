Bebê de um ano é internado com suspeita de febre maculosa em MS

438

Há ainda 17 casos suspeitos de pessoas que estiveram em eventos na Fazenda Santa Margarida, em Campinas (foto: Prefeitura de Jundiaí)

A Secretaria Municipal de Saúde Pública de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, informou, na manhã desta segunda-feira (19/6), que investiga um caso suspeito de febre maculosa. A vítima é um bebê de um ano que está internado em um hospital da capital do estado.

Ainda segundo a pasta, a região de Guia Lopes da Laguna não tem registros de febre maculosa. O estado também tem baixos índices de contaminação para a doença.





Entre 2012 a 2022, foram notificados 55 casos de febre maculosa, com seis confirmados. O último registro foi em 2018, e a vítima morreu.





Mais casos suspeitos em Campinas





Já em São Paulo, subiu para 17 o número de pessoas que estiveram em eventos na Fazenda Santa Margarida, em Campinas, e apresentaram sintomas de febre maculosa. De acordo com a atualização desta segunda-feira (19/6), um novo caso suspeito foi confirmado pela Prefeitura de Paulínia.





Há também seis casos suspeitos de Hortolândia, e quatro de Santa Isabel, na Região Metropolitana de São Paulo. Os municípios de Jundiaí e Itupeva têm duas ocorrências cada um, enquanto as cidades de Mogi Guaçu e Americana têm um.





Em relação ao caso de Paulínia, a prefeitura informou que o estado de saúde é estável e que o paciente segue sendo medicado.





Mortes pela doença





mulher de 28 anos, que morava em Hortolândia;

uma dentista de 36 anos;

o namorado da dentista, um empresário de 42 anos;

uma adolescente de 16 anos





Casos suspeitos





Hortolândia: seis pessoas (quatro mulheres e dois homens) que estiveram recentemente em eventos na fazenda estão sendo acompanhadas clinicamente pela Secretaria de Saúde;

Santa Isabel: quatro pessoas que estiveram na feijoada. Duas seguem internadas;

Jundiaí: duas pessoas que estiveram na fazenda. Nenhuma está internada;

Itupeva: dois suspeitos que participaram do show do cantor Seu Jorge, na fazenda;

Americana: uma pessoa que esteve na fazenda;

Mogi Guaçu: uma pessoa que esteve na fazenda;

Paulínia: uma pessoa que esteve na fazenda





A Prefeitura de Campinas informou que investiga também outro caso suspeito de uma pessoa que apresentou sintomas e passou pela fazenda, mas em data anterior à feijoada e ao show. Se confirmado, este será considerado um caso fora do surto.





De acordo com a secretaria, a criança foi para Guia Lopes da Laguna, cidade localizada na Região Sudoeste do estado, onde teve contato com animais domésticos, tanto na área urbana quanto rural. Amostras do paciente foram coletadas e encaminhadas para análise.