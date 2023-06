Dois novos juízes tomam posse na 13ª Vara Federal de Curitiba

438

juíza substituta Gabriela Hardt se despede da Vara responsável pela Lava-Jato (foto: Reprodução/Redes sociais)



Matéria em atualização

A 13ª Vara Federal de Curitiba sofreu mudanças nesta segunda-feira (19). A juíza substituta Gabriela Hardt se despediu da vara, que é responsável pelos processos da Lava Jato no Paraná.No lugar dela, assumem o juiz federal Fábio Nunes de Martino, anteriormente da 1ª Vara Federal de Ponta Grossa, e o juiz federal substituto Murilo Scremin Czezacki, vindo da 2ª Vara Federal de Cascavel.Ambos os juízes, localizados respectivamente nos Campos Gerais e no oeste do estado do Paraná, irão conduzir as funções da 13ª Vara Federal de Curitiba a partir de agora.