Homem que ateou fogo em carro da Receita Federal é identificado

438

A Polícia Federal (PF) informou que identificou o homem responsável por atear fogo em um veículo da Receita Federal em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. O suspeito, de 48 anos e natural de São Paulo, confessou o ato criminoso.

O homem admitiu ter botado fogo na viatura da Receita, após investigação da PF (foto: Polícia Federal)

Câmeras de segurança auxiliaram na identificação do indivíduo, que foi gravado em julho de 2022 na área central da cidade. A PF divulgou imagens que mostram o homem se aproximando do carro e ateando fogo, que rapidamente consumiu o veículo.

A polícia periciou o automóvel queimado ainda no local. Com o avanço das investigações, os agentes identificaram o autor do crime e pediram mandados de busca e apreensão em locais frequentados por ele.

Durante a operação, foram encontradas as roupas usadas no dia do crime, celulares e mercadorias de origem estrangeira sem documentação fiscal na casa do suspeito. Em depoimento, ele admitiu ter usado uma pequena garrafa com gasolina para incendiar o carro da Receita Federal.

O homem tem antecedentes criminais por tentativa de roubo e foi indiciado pelos delitos de dano qualificado e incêndio. Caso seja condenado, poderá cumprir uma pena de até 9 anos de prisão.