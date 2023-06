RS: três suspeitos de apologia ao nazismo e fascismo são presos

Além do material apreendido, que fazia apologia a organizações de extrema-direita, foram encontrados livros nazistas, computadores, armas e munições (foto: Divulgação/PCRS)

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu três suspeitos de praticar crimes de ódio e armazenar materiais de apologia ao nazismo e ao fascismo. A Delegacia de Combate à Intolerância com apoio da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) cumpriu mandado de busca e apreensão em Porto Alegre, Canoas, Nova Santa Rita e Novo Hamburgo, nesta terça-feira (6/6).