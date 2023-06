Fugini é indiciada por fungos e ovos de parasitas em molho de tomate

438

A perícia considerou produtos de lotes diversos e adquiridos em mercados diferentes são impróprios para o consumo (foto: Reprodução Internet)

A Fugini, empresa de produtos alimentícios, um funcionário responsável pelo controle técnico de qualidade dos produtos e dois sócios foram indiciados, pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul, na sexta-feira (02/06), por crime contra a relação de consumo. Laudos do Instituto Geral de Perícia do Rio Grande do Sul apontaram contaminação por fungos e ovos de parasitas em amostras de molho de tomate da Fugini.