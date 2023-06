'Finalmente junho': internautas se animam com as festas juninas

438

A temporada de festas juninas começa com o início do mês; época de junho é uma das mais esperadas pelos brasileiros (foto: Reprodução)

O mês de junho se iniciou nesta quinta-feira (1/6) e com ele a temporada das festas juninas. Não demorou muito para os amantes das festanças se pronunciarem nas redes sociais: logo pela manhã, o termo ‘Finalmente junho’ estava entre os assuntos mais comentados do Twitter: 'Chegou a melhor época do ano, finalmente junho’, disse um perfil.





Ficando apenas atrás do Carnaval, a tradicional festa junina acontece durante o mês de junho e é a segunda maior celebração do país. Não à toa, é uma época tão esperada pelos brasileiros que adoram se divertir com dança, comidas e bebidas típicas e brincadeiras juninas.

PORRA FINALMENTE JUNHO VEI PULA FOGUEIRA IA IA PULA FOGUEIRA IO IOOOO pic.twitter.com/N6NmQuCf18 %u2014 joyce (@joycemariaxx) June 1, 2023 finalmente junho quero fogueirao usar bota de cowboy quentao chapeu barraca do beijo correio elegante comidas tipicas amooo festa junina foty (festa of the year) pic.twitter.com/KyRCtY3M87 %u2014 ativo fã de taylor swift (@danieltizz) June 1, 2023







Com origem pagã, porém, com grande influência do catolicismo, a festa junina que conhecemos hoje é marcada pela associação a santos católicos como São Pedro, São João e Santo Antônio, o santo casamenteiro que recebe inúmeras simpatias no dia 13 de junho.





Apesar das raízes católicas, a festa junina também integrou elementos da cultura europeia, indígena e africana e aos poucos foram se misturando com aspectos próprios do interior do país e das tradições sertanejas. A junção desses elementos resultou em uma das temporadas mais animadas de todo o Brasil, que faz milhares de pessoas pularem de alegria.

finalmente junho e eu estou disponível pra convites pra quermesses, quadrilhas, são joão e festas juninas. att,pic.twitter.com/ziB2G84hrc %u2014 hannah montana (@byxatravesty) June 1, 2023







Há aqueles que esperam o ano inteiro por este momento. ‘Finalmente junho, já tô esperando os convites para assistir à quadrilha', disse um usuário do Twitter. ‘Finalmente junho! Vamos assoprar canela e pensar nas comidas juninas’, disse outra. ‘Finalmente junho, meu amor, você não sabe o tanto que eu te esperei’, acrescentou outro perfil.

Finalmente, Junho. O melhor mês do ano %u2764%uFE0F



Época boa de São João. Melhor que isso, só essa mesma época com Copa do Mundo.



Saudades! %u2014 Elton Andrade (@eltonscr) June 1, 2023 Finalmente junho chegou, bom dia nesse pique meus zamigos %uD83D%uDE1C pic.twitter.com/nOubgnjP7G %u2014 vic viana (@victoriavianab) June 1, 2023





Pipoca, canjica, pamonha, bolo de milho, curau, quentão, mané pelado, pé de moleque, vinho quente, caldo verde, maçã do amor e cachorro-quente são algumas das iguarias típicas desta época do ano. Além, é claro, das práticas adotadas durante as festas, como pau-de-sebo, lavagem dos santos, correio elegante, casamento caipira e a tradicional quadrilha.