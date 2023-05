Mega-Sena 2597 e outras loterias: confira os números sorteados (31/5)

438

Espaço da Sorte Loterias Caixa, em São Paulo (foto: Reprodução/Youtube Caixa)

A Caixa sorteia nesta quarta-feira (31/5) a Mega-Sena 2597, com prêmio de R$ 57 milhões ao apostador que acertar sozinho as seis dezenas.Também serão sorteados os concursos Lotofácil 2826, Quina 6163, Lotomania 2475 e Super Sete 400.

A transmissão do evento é realizada no Espaço da Sorte Loterias Caixa, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas atualiza todos os resultados.





Loterias desta quarta-feira (31/5)

Mega-Sena 2597 - R$ 55 milhões



O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.





Lotofácil 2826 - R$ 1,7 milhão

Confira as dezenas: 14 - 26 - 34 - 54 - 56 - 58

O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.









Quina 6163 - R$ 6,7 milhões

O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.









Lotomania 2475 - R$ 4,6 milhões

São selecionados 50 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser sorteados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.





Super Sete 400 - R$ 8,6 milhões

O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.









Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.112,00 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.478,40 (bruto de R$ 2.112,00).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

Confira as dezenas: 01 - 02 - 03 - 05 - 07 - 09 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 23Confira as dezenas: 26 - 46 - 73 - 76 - 80Confira as dezenas: 05 - 06 - 10 - 15 - 16 - 18 - 21 - 27 - 29 - 33 - 34 - 41 - 42 - 47 - 50 - 56 - 63 - 71 - 83 - 991ª coluna: 02ª coluna: 53ª coluna: 54ª coluna: 45ª coluna: 26ª coluna: 47ª coluna: 3