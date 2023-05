Gripe aviária: primeiro caso suspeito em humano é investigado no ES

438

Paciente apresenta sintomas gripais leves e, conforme protocolo de vigilância sanitária, está em isolamento, segundo Ministério da Saúde (foto: Agência Brasil/Arquivo - Imagem meramente ilustrativa) Um homem de 61 anos, que mora em Vitória, no Espírito Santo, pode ter sido o primeiro infectado no Brasil com o vírus H5N1, causador da gripe aviária. A suspeita foi notificada nesta quarta-feira (17/5), informa o Ministério da Saúde (MS).





Segundo o Ministério da Saúde, amostras do paciente e de outras 32 pessoas que trabalham no parque foram encaminhadas para análise Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) do Espírito Santo. Posteriormente, o material coletado também será analisado Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Sobre o vírus

A influenza aviária, também conhecida como gripe aviária, é uma doença viral – causada vírus H5N1 – altamente contagiosa que afeta, principalmente, aves silvestres e domésticas.

“Atualmente, o mundo vivencia a maior pandemia de influenza aviária, e a maioria dos casos está relacionada ao contato de aves silvestres migratórias com aves de subsistência, de produção ou aves silvestres locais”, pontua o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

Contaminação em humanos

Contaminações em humanos pelo vírus podem ser adquiridas, principalmente, por meio do contato direto com aves infectadas, vivas ou mortas. “Deste modo, lembramos a toda população que, ao avistar aves doentes, acione o serviço veterinário local”, recomenda o Mapa.