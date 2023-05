Policiais salvam bebê engasgado após gritos da mãe pedindo socorro

Criança de apenas 5 dias engasgou e foi socorrida por policiais (foto: PMDF/Reprodução)

Os policiais militares do Grupo Tático Motociclístico do 10º Batalhão (GTM 30) salvaram um bebê de apenas 15 dias de vida, que se engasgou durante a amamentação. O caso ocorreu na noite desta quarta-feira (10/5), em Ceilândia.Segundo a Polícia Militar (PMDF), os agentes estavam na 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Norte), registrando uma ocorrência de tráfico de drogas, quando viram uma mulher desesperada no portão da unidade. Ela gritava por socorro, com uma criança no colo.Ao ver o desespero da mãe, os policiais notaram que a criança não respirava e deram início às manobras de desengasgo. Enquanto realizavam o procedimento, os agentes também tentavam acalmar a mulher.Alguns minutos depois, o bebê voltou a respirar normalmente. A mãe e o menino foram encaminhados ao Hospital Regional de Ceilândia para atendimento médico.