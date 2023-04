''Racismo e misoginia'', afirma governo sobre expulsão de mulher em voo

Leia mais: Mulher é expulsa de avião da Gol sem explicação

Em um voo da Gol que saía na madrugada de sexta para sábado (29/4), de Salvador rumo a São Paulo, a passageira se recusou a despachar a bagagem de mão, segundo ela, por medo de que o notebook fosse danificado no transporte. Com a ajuda de outros passageiros, ela conseguiu encaixar a mochila no bagageiro superior. Poucos tempo antes da decolagem, policiais federais a abordaram para detê-la.