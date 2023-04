Lotofácil 2788, Quina 6125 e outras loterias: números sorteados (14/4)

Espaço da Sorte Loterias Caixa, em São Paulo (foto: Reprodução/Youtube Caixa)

A Caixa sorteou nesta sexta-feira (14/4), às 20h, os concursos Lotofácil 2788, Quina 6125, Lotomania 2455 e Super Sete 382.

O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas atualizou todos os resultados.





Loterias desta sexta-feira (14/4)

Lotofácil 2788 - R$ 1,5 milhão

Quina 6125 - R$ 7 milhões

Lotomania 2455 - R$ 4,5 milhões

Super Sete 382 - R$ 4,9 milhões

Para ganhar o prêmio, o apostador precisa acertar 15 números de 01 a 25.Confira as dezenas: 02 - 03 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 12 - 14 - 15 - 19 - 20 - 24 - 25Ganha o prêmio quem cravar cinco números de 01 a 80.Confira as dezenas: 07 - 21 - 24 - 45 - 71O jogador tem de anotar 50 números de 01 a 100 e torcer para que 20 sejam sorteados.Confira as dezenas: 01 - 07 - 12 - 14 - 22 - 27 - 30 - 40 - 42 - 46 - 60 - 61 - 65 - 85 - 86 - 87 - 92 - 95 - 97 - 00O participante marca um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas.Confira os números:1ª coluna: 22ª coluna: 33ª coluna: 94ª coluna: 15ª coluna: 76ª coluna: 67ª coluna: 3