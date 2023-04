Ceará: adolescente entra armado em escola e fere duas meninas

Vítimas foram atingidas na cabeça (foto: Redes Sociais / Reprodução)

Um estudante de 14 anos atacou e feriu dois alunos na tarde desta quarta-feira (12) em uma escola da cidade de Farias Brito, a 58 quilômetros de Juazeiro do Norte, no Ceará.

O agressor entrou na sala do 4º ano e atingiu as vítimas, duas meninas de 9 anos, com um machadinho, informou a prefeitura da cidade, por nota. O caso ocorreu na Escola Municipal Isaac de Alcântara Costa.

Uma das alunas teve lesão superficial na cabeça. Já a outra estudante teve uma lesão profunda na região frontal da cabeça. Ela foi transferida para o hospital Santo Antônio, em Barbalha, cidade da região do Cariri, está com sinais vitais preservados e estado geral estável.

Testemunhas que estavam no local disseram que o estudante foi imobilizado e detido por uma professora.

O garoto de 14 anos, que também é aluno da instituição, foi encaminhado para uma unidade de segurança pública da região, disse a gestão municipal.

"Lamentamos profundamente o ocorrido e nos solidarizamos com as famílias das vítimas. A administração municipal está tomando todas as medidas necessárias para apurar o caso", diz nota da prefeitura.