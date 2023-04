Papa Francisco anuncia novos nomes de bispos no Brasil; Minas está na lista

A nomeação foi anunciada nesta quarta-feira (12) pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (foto: Andreas SOLARO/AFP) A nomeação de dois novos bispos da Igreja Católica no Brasil foram anunciadas pelo papa Francisco nesta quarta-feira (12/4). As indicações feitas pelo pontífice são para as dioceses de Almenara, em Minas Gerais, e de Cametá, no Pará. As informações foram divulgadas pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).





Em Almenara, a diocese estava desocupada desde agosto de 2022, após a transferência de Dom José Carlos Brandão Cabral para a diocese de São José da Boa Vista (SP). A diocese no Norte oriental do Pará estava vacante desde março de 2022, quando Dom José Altevir da Silva foi nomeado bispo de Tefé.





De 2001 a 2007, ele também foi pároco em Machado e coordenador de Pastoral no setor Alfenas. Ele também foi vigário da paróquia São Sebastião em São Sebastião do Paraíso, assumindo também a coordenação de pastoral do setor Paraíso. Fez parte também do Conselho de Presbíteros e do Colégio de Consultores da diocese de Guaxupé.





O Padre Ivanildo Oliveira Almeida nasceu em 25 de março de 1972, em Arame, no Maranhão. Sua ordenação presbiteral foi em 2001, após ter concluído a formação em Filosofia e Teologia no Iesma, um Instituto Confessional Católico, no Maranhão.





Em 2008, Padre Ivanildo cursou mestrado em Direito Canônico na Pontifícia Universidade Lateranense de Roma. Em 2012, começou a dar aulas de Direito Canônico no Iesma e atualmente é diretor-geral do Instituto no qual estudo e é professor. Ele será o terceiro bispo diocesano de Cametá.