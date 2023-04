Quina é sorteada e aposta da Paraíba fatura mais de R$ 2 milhões

A Quina premiou uma aposta simples de Araruna - PB (foto: Reprodução / GoogleMaps)

Após acumular nos dois últimos concursos, a Quina teve uma aposta vencedora nesta sexta-feira (31). A Caixa Econômica Federal sorteou, na mesma noite, três loterias: os concursos 6114 da Quina; o 2777 da Lotofácil; o 2449 da Lotomania e o 377 do Super Sete. A Quina premiou uma aposta simples de Araruna - PB (Lotérica A Arca da Sorte). O sortudo vai embolsar um prêmio de R$ 2.174.435,21. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.