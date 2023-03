Homem pega a linha errada e quebra janela de emergência de BRT para sair

Um passageiro do BRT do Rio de Janeiro arrancou a janela de emergência com o ônibus em movimento ao perceber que tinha pegado a linha errada. Mas o homem acabou detido, o vidro caiu bem em cima de uma viatura da PM que passava na hora pic.twitter.com/JHyr974Xyl %u2014 Diário da CPTM %uD83D%uDE82 (@DiariodaCPTM) March 29, 2023

Um homem quebrou a janela de emergência de um BRT que estava em movimento quando percebeu que a estava na linha errada. O caso ocorreu na terça-feira (29/3) no Rio de Janeiro e foi registrado em câmeras de segurança do ônibus. Um homem quebrou a janela de emergência de um BRT que estava em movimento quando percebeu que a estava na linha errada. O caso ocorreu na terça-feira (29/3) no Rio de Janeiro e foi registrado em câmeras de segurança do ônibus.





Nas imagens, é possível ver o homem correndo em direção da janela e a quebrando na sequência. Quando ele vai pular a janela para deixar o BRT, o ônibus para, o que facilita a descida dele.





Homem quebra janela de emergência e pula de BRT em movimento (foto: Reprodução/Twitter @DiariodaCPTM)

Entretanto, o passageiro foi detido poucos minutos depois pela Polícia Militar porque o vidro quebrado caiu na viatura que passava na rua no momento.





Em nota, a assessoria da Polícia Militar do Rio de Janeiro confirmou que o homem foi detido por policiais no momento em que saltava do BRT e que foi encaminhado para a 22ª DP (Penha), onde a ocorrência foi registrada.





Veja a nota da PM na íntegra:



"A Assessoria da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, na noite de terça-feira (28/03), policiais militares da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) prenderam um homem por dano ao patrimônio público durante uma ocorrência na Rua Ibiapina, na Penha, Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. De acordo com o comando da unidade, os policiais tiveram a atenção voltada para um elemento que foi flagrado quebrando o vidro de um ônibus do sistema BRT. Na ação, o suspeito foi capturado no momento em que saltava do coletivo. O preso foi encaminhado para a 22ª DP (Penha), onde a ocorrência foi registrada".