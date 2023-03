Anvisa suspende a fabricação e veda de todos alimentos da marca Fugini

(foto: Fugini/Reprodução)

A empresa Fugini, conhecida por seus molhos de tomates, milhos e ervilhas em conserva, teve sua fabricação, comercialização, distribuição e do uso de todos os alimentos da marca suspensos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A agência reguladora verificou "falhas graves" na fabricação dos produtos durante inspeção sanitária na fábrica da empresa em Monte Alto, São Paulo, a 350 quilômetros da capital.

Os problemas estão relacionados a "higiene, controle de qualidade e segurança de matérias-primas e produto final, controle de pragas, rastreabilidade, entre outros", disse a agência em comunicado.

Lotes de maioneses

As maioneses tiveram uma atenção especial, todos os lotes com vencimento em janeiro, fevereiro ou março de 2024 terão que ser recolhidos. A proibição vale também para todos os lotes que irão vencer em dezembro de 2023, com numeração iniciada por 354.

A medida veio após verificarem o uso de matéria-prima vencida na fabricação das maioneses, já que conforme o Código de Defesa do Consumidor, a exposiçaõ à venda e a consumo de alimentos vencidos, incluindo suas matérias-primas é uma infração sanitária.

Estabelecimentos comerciais e consumidores que tiverem os lotes da maionese citados não devem utilizá-los, e a recomendação é entrar em contato imediato com a empresa Fugini, que deverá realizar o recolhimento.

A suspensão ficará válida até que a empresa adeque aos parâmetros das boas práticas de fabricação, para garantir a qualidade sanitária destes produtos.