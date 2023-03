Polícia intima homem que confundiu neurodiversidade e LGBTQIA+ e viralizou

Um homem que viralizou nas redes sociais com discurso de ódio ao confundir a sinalização em uma vaga de carro para pessoas neurodiversas com o símbolo LGBTQIA+ foi intimado pela Polícia Civil a prestar esclarecimentos. A gravação polêmica foi feita na área de estacionamento de um shopping em Palmas, no Tocantins. Enquanto filma, ele faz ataques homofóbicos e finaliza com críticas ao Partido dos Trabalhadores (PT).

Homem viralizou após confundir vaga de carro para pessoas neurodiversas com símbolo LGBTQIA+ (foto: Redes sociais/Reprodução) “Ao vivo. Já tem a vaga para pessoas neurodiversas. Pode ser gay, lésbica, sapatão, a desgraça que tiver aqui em Palmas. (...). Isso aqui é PT, viu! PT que faz essa miséria e desgraça aqui”, diz o homem enquanto filma o local e mostra um pouco do entorno na área de estacionamento do Palmas Shopping. O boletim de ocorrência havia sido registrado na sexta-feira (24/3) pela direção do estabelecimento comercial.

Em comunicado, a Secretaria Estadual LGBT do Partido dos Trabalhadores do Tocantins disse que “ato desse nível contra a comunidade LGBTQIA” está atrelado ao “forte sentimento de desprezo” que parte da sociedade nutre por esse segmento da população.





Relembre - Discurso de ódio: homem confunde neurodiversidade com LGBTQIA e viraliza “Vistos como desiguais e inferiores, nos tornamos alvos frequentes daqueles que se sentem superiores. Entendemos que é através da construção de um projeto de educação não ‘heterossexista’, não racista, laica e que lute pelo fim do fundamentalismo religioso que esta sociedade será modificada”, diz trecho do comunicado.





Neurodiversidade

As variações cognitivas abarcadas pela neurodiversidade compreendem pessoas com transtorno de déficit de atenção com hiperatividade (TDAH); autismo, que se manifesta por meio da dificuldade de convívio social, comportamento repetitivo e, em alguns casos, ansiedade e TDAH; dislexia, sendo caracterizada pela dificuldade de aprendizagem, leitura e escrita; e dispraxia – um transtorno neurológico de coordenação motora.