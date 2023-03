Superdroga que mais mata nos EUA chega ao Brasil; entenda os riscos

Entre diversos tipos de drogas, o fentanil preocupa autoridades (foto: Stevepb/Pixabay) A droga que mais causa mortes nos Estados Unidos - 67% de 107.375 óbitos por overdose de drogas, somente em 2022, segundo dados do Departamento de Controle e Repreensão de Narcóticos norte-americano - foi apreendida com traficantes pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES). Pela primeira vez, foram apreendidos frascos de fentanil no Brasil. Um opioide considerado 100 vezes mais forte que a morfina.









Segundo informações da Polícia Civil além do fentanil foram encontrados outros tipo de drogas. "Durante a ação foram apreendidos 136 kg de maconha, 31 frascos de fentanil, 2.500 pinos de cocaína cheios, milhares de pinos vazios e 13kg de mistura para cocaína, dentre outros", relata.





Ao Correio o delegado Tarcísio Otoni comentou sobre a preocupação com a apreensão da droga e relatou sobre o andamento das investigações. "Agora é descobrir (sobre) a origem, o destino e o desvio dessa substância. (O fentanil saiu de um) laboratório localizado em Minas Gerais. Nesse local que foi produzido esse fentanil (com objetivo de) uso hospitalar, estamos vendo agora o trajeto, se houve desvio lá na fábrica, no transporte para a distribuidora, nas distribuidoras, nos transportes para os hospitais ou no (próprio) hospital", explicou.





Otoni ainda pontua sobre uma questão chave para a investigação: "A segunda dúvida é saber se esses traficantes de drogas estavam criando a demanda de usuário de fentanil ou os usuários de fentanil estavam demandando esses traficantes pelo fentanil".

"Esta foi a primeira vez que o Denarc apreendeu essa quantidade de fentanil", completa.

O que é o fentanil e quais são os riscos?

O fentanil possui uma potência analgésica, na qual os médicos utilizam para o alívio de dores intensas, especialmente após cirurgias e para pacientes com câncer em estágio avançado.

O neurocirurgião Murilo Silva explicou ao Correio o que é o fentanil. "É uma droga da classe dos opioide, assim como é a morfina. O fentanil é uma droga, uma substância de uso exclusivo hospitalar. Então ela é utilizada em procedimentos anestésicos, quando entubamos pacientes e os pacientes ficam em ventilação mecânica", diz.





O médico ainda relata sobre o uso de opioides que se divide em duas formas: a dose terapêutica e a dose tóxica. "A dose tóxica, quando ultrapassa o limite da dose terapêutica, um dos efeitos colaterais é que ele deprime o centro cerebral da respiração e a pessoa simplesmente para de respirar. Então o perigo é maior quando falamos do fentanil e da overdose, das doses exageradas, realmente é esse efeito que vai resultar na morte da pessoa", indica.





O fentanil sintético é considerado 50 vezes mais forte que a heroína e 100 vezes mais forte que a morfina, "ele é cerca de 100 vezes mais potente que a morfina, então uma droga quando fazemos o uso terapêutico dela, seja na UTI ou no centro cirúrgico, a gente fala em doses de microgramas, então é um opioide muito potente. Por isso que pequenas doses já são suficientes para produzir a dose tóxica", diz o médico.