Duas crianças e uma mulher morrem após desabamento de casas no Ceará

Uma forte chuva atingiu a cidade de Aratuba, a 132 km de Fortaleza, no Ceará, na noite dessa quinta-feira (16). Devido ao grande volume de água, uma mulher e duas crianças morrem após deslizamento de terra que derrubou duas casas. As informações foram divulgadas pelo portal G1.

De acordo com a prefeitura do município, o deslizamento ocorreu por volta do meio-dia. A guarnição do Corpo de Bombeiros de Guaramiranga foi acionada às 13h para auxiliar no resgate.