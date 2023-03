Queda de helicóptero mata quatro pessoas em São Paulo

Um helicóptero caiu por volta das 14h35 desta sexta-feira (17/3) no Bairro da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, que enviou nove viaturas para fazer o atendimento, foram confirmadas quatro mortes no local.

A queda ocorreu na esquina entre as ruas Pedro Luís Alves Siqueira e James Holland. O helicóptero tinha saído do Guarujá e estava a 2km do Campo de Marte, onde iria pousar.