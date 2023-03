Procura por testes de COVID aumenta na rede particular de laboratórios

Em Minas Gerais, laboratórios também registraram aumento recente na demanda por testes (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) O número de testes para COVID cresceu 39,26% em laboratórios particulares do Brasil na primeira semana de março. O balanço foi divulgado pela Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed), que aponta a realização de 31.894 exames entre 25 de fevereiro e 3 de março nas instituições associadas. Na semana anterior, foram 22.902.









Nas seis semanas entre 21 de janeiro e 3 de março, 18,3% dos testes realizados nas instituições parceiras indicaram presença do coronavírus. No mesmo período, foram feitos 126.885 exames. Segundo a Abramed, 60% dos testes feitos na rede particular são realizados em instituições associadas.









Minas Gerais

Redes com atuação em Minas também registraram um aumento na procura por testes de COVID-19. No Hermes Pardini, houve um aumento de 24,3% nos testes para COVID-19 realizados entre 26 de fevereiro e 4 de março em relação à semana anterior. A taxa de positividade nos laboratórios do grupo foi de 10,6% no período.

No Laboratório Lustosa, houve aumento de 41% nos exames feitos entre 11 de fevereiro e 11 de março na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A taxa de positividade no período foi de 11,1%. Entre 6 e 11 de março, no entanto, os laboratórios da empresa tiveram uma queda de 46% de casos em relação à semana anterior.