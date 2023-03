COVID-19: BH começa a vacinar bebês de 2 anos nesta segunda-feira (13/3)

Vacinação contra COVID-19 em crianças ocorre em todas as nove regionais da capital, sendo um Centro de Saúde em cada (foto: Nivaldo Dias/Divulgação)

Barreiro : Centro de Saúde Barreiro de Cima

: Centro de Saúde Barreiro de Cima Centro-Sul : Centro de Saúde Nossa Senhora Aparecida

: Centro de Saúde Nossa Senhora Aparecida Leste : Centro de Saúde Marco Antônio de Menezes

: Centro de Saúde Marco Antônio de Menezes Nordeste : Centro de Saúde São Paulo

: Centro de Saúde São Paulo Noroeste : Centro de Saúde Carlos Prates

: Centro de Saúde Carlos Prates Norte : Centro de Saúde Aarão Reis

: Centro de Saúde Aarão Reis Oeste : Centro de Saúde Betânia

: Centro de Saúde Betânia Pampulha : Centro de Saúde Dom Orione

: Centro de Saúde Dom Orione Venda Nova: Centro de Saúde Paraúna

Requisitos

Ter de 2 anos a 2 anos, 9 meses e 29 dias na data da vacinação;

Não ter tido COVID-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias.

Ter 8, 9 ou 10 anos; Ter recebido a segunda dose do imunizante há no mínimo 4 meses;

Não ter tido COVID-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias.

Belo Horizonte inicia nesta segunda-feira (13/3) a vacinação de bebês de 2 anos contra COVID-19. A prefeitura do município também começa a aplicar a dose de reforço em crianças de 8 a 10 anos.Serão imunizados bebês com idade entre 2 anos e 2 anos, 9 meses e 29 dias. Para a criança de 8 a 10 anos ser imunizada com a dose de reforço , é necessário apresentar o cartão de vacinação e ter recebido a segunda dose no prazo mínimo de 4 meses.A vacinação dos dois públicos ocorrerá em todas as nove regionais da capital, sendo um Centro de Saúde em cada:O esquema centralizado em apenas um posto de saúde por regional tem o objetivo de evitar a perda de doses. As crianças que têm de 8 a 10 anos receberão a dose de reforço da Pfizer Pediátrica. E os bebês serão imunizados com a Pfizer Baby.A convocação ocorre graças ao envio pelo Ministério da Saúde de 18.110 doses da vacina Pfizer Pediátrica e 18.240 doses do imunizante Pfizer Baby, repassadas ao Município pela Secretaria de Estado de Saúde.