Líder da Renascer diz na véspera do Dia da Mulher que esposa cansada não deve negar sexo

Estevam Hernandes com o então presidente Bolsonaro, na Marcha Para Jesus, em junho de 2019 (foto: Isac Nóbrega/PR)

"Chego em casa muito cansada e não tenho vontade de fazer amor com meu marido. Sou obrigada?"

Para o apóstolo Estevam Hernandes, a mulher deve, sim, entender que privar de sexo o homem com quem casou é ir contra o que a Bíblia manda. Assim ele respondeu à pergunta feita por uma espectadora e exibida no telão do Renascer, programa que ele conduz em sua Rede Gospel. A resposta foi dada nesta terça (7), véspera do Dia da Mulher, num quadro em que o líder neopentecostal responde dúvidas da audiência.

"Olha, ninguém é obrigado a nada", começa Hernandes, fundador da igreja Renascer em Cristo e idealizador do mais importante evento do calendário evangélico no país, a Marcha para Jesus. "Agora, a regularidade do sexo no casamento é uma determinação bíblica."

Em ambientes seculares, o argumento é compreendido como uma defesa da submissão da mulher ao desejo masculino. Uma porta aberta, portanto, para a opressão, o que em casos mais graves poderia levar até ao estupro marital. Secular, para evangélicos, é o ponto de vista externo à sua fé.

Em 2019, a apresentadora Patrícia Abravanel fez um discurso parecido no "Programa Silvio Santos", do pai, no SBT. Disse à época que "a mulher não pode negar fogo para o marido, senão ele vai procurar em outro lugar, tá na Bíblia".

Foi rebatida na hora pela colega de emissora Lívia Andrade: "Deus, eu vou para o inferno. Eu me rebelei contra está parte da Bíblia aí. Se uma hora a gente não quiser, a gente não precisa mentir. A gente tem que falar a verdade: não estou a fim e pronto". Sua reação conquistou a simpatia da plateia, que a aplaudiu, e viralizou nas redes.

O vídeo com trecho do programa do apóstolo começou a circular no WhatsApp acompanhado da legenda: "Um dia antes do Dia da Mulher, o apóstolo Estevam Hernandes, da Igreja Renascer em Cristo, fala essa asneira em rede nacional. Pensamentos como esse devem ser deletados e retirados do ar".

Para fundamentar sua mensagem, Hernandes cita o capítulo 7 da Primeira Epístola aos Coríntios, parte do Novo Testamento. O livro traz recados do apóstolo Paulo, que, segundo o apóstolo, "fala algo tão profundo" em relação ao tema.

Um dos versículos dessa passagem diz o seguinte: "Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração; e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência".

"Ele fala que o corpo da mulher pertence ao marido, e o do marido pertence à mulher", afirma Hernandes. "Ambos não devem se separar, não devem deixar de praticar sexo por muito tempo, a não ser por consentimento mútuo para período de consagração e oração."

É dentro dessa perspectiva cristã, de acordo com o líder, que uma esposa não pode negar sexo ao marido. E se o fizer arrisca perdê-lo para outra mulher, diz.

"Se você chega cansada, você começa a ordenar melhor sua vida, ter uma disciplina para que possa satisfazer seu marido. Não dê brecha. Se fica sem praticar sexo, o que vai acontecer? Vai fazer com que ele busque outras alternativas, ou então o diabo ponha alguém no caminho dele porque simplesmente você está muito cansada."

Hernandes volta a dizer que não se pode falar em algo compulsório, apenas em obediência a um princípio bíblico. "Praticar sexo significa demonstração de amor. A atração sexual pura e verdadeira não é carnal, é espiritual."

À Folha o apóstolo rebate a ideia de que estaria impondo uma ótica machista ao sugerir que a mulher, mesmo sem vontade, deve transar com o marido. "Se alguém achou que minha direção é para impor ou massacrar a mulher sexualmente está completamente enganado. Eu prego o respeito e sou o pioneiro em quebrar todos os paradigmas religiosos contra as mulheres. Prego Efésios, capítulo 5: o marido deve amar a mulher como Cristo ama a Igreja."

Acrescenta: o ato sexual feito como exigência "está fora do que acreditamos porque nada é impositivo". A Bíblia, diz, "é clara, e jamais ensinaríamos isso porque o princípio básico do relacionamento é o respeito ao parceiro".

Ele lembra que a Renascer abriu espaço, antes da maioria dos pares, para fortes lideranças femininas, como sua esposa e sua filha, as bispas Sonia e Fernanda Hernandes. Isso num meio em que a aceitação delas no comando ainda está longe de ser unanimidade. "Temos um super movimento, o Mulheres Mais que Vencedoras, com mulheres empoderadas e participativas."

Seu entendimento sobre sexo não é forasteiro no segmento. Ainda que não seja um consenso, a visão tem adesão de muitas igrejas. É recorrente, nelas, afirmar que um dos grandes problemas do casamento é a ausência de relações sexuais. O bispo Edir Macedo, da Igreja Universal, já disse que "o casal pode ser cheio do Espírito Santo, mas se não tiver uma vida sexualmente ativa, dificilmente serão fiéis um ao outro", afirma o bispo.

Já em artigo no site Pleno News, o pastor Josué Gonçalves aconselha casais que enfrentem crise no matrimônio. Entre as dicas: "Nunca seja egoísta, pense na realização do cônjuge" e "lembre-se: o cansaço pode ser a causa do fracasso".