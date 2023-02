'Pensei que tinha morrido', diz mulher atacada com carrinho de supermercado

A mulher que foi agredida com um carrinho de supermercado na cidade de Santo Antônio do Descoberto, em Goiás, deu a versão dela do fato ocorrido na última quinta-feira (16/2).

Em entrevista ao programa Encontro, da Rede Globo, a vítima relatou que passou pelo supermercado rapidamente para fazer compras. Quando chegou à fila, ela se deparou com o homem que viria a agredi-la. Trata-se de Rogério Santos da Silva, de 37 anos.

Segundo o relato da vítima, ela viu que o carrinho do homem não estava muito cheio e que ele seria o próximo a passar as compras. Ela estava trocando mensagens no celular e viu quando Rogério saiu da fila para o lado. Quando a mulher deu um passo a frente, ela disse ter sentido o impacto do carrinho e uma dor intensa.