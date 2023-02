Influencer que vendeu roupas para doação diz que pode 'fazer o que quiser'

Influencer Elisa Vieira se defendeu alegando que vender as peças que ela pegou para doação 'não é crime nenhum' (foto: Reprodução)

A influencer Elisa Vieira se defendeu, em postagem nos stories do Instagram, após revoltar internautas ao aparecer em um vídeo "ensinando" como pegar roupas que são doadas em Portugal. No fim do vídeo, ela afirma que, durante sua viagem, vendeu algumas dessas peças para "fazer uma graninha".

A brasileira ensinando como pegar roupas para doação num brechó em Portugal e vender pela internet. pic.twitter.com/VeXmx32Vgu %u2014 Flávio Costa (@flaviocostaf) February 22, 2023

Ela disse que a viagem foi realizada no ano passado, junto com a irmã, e que mencionou no vídeo: "A gente vendeu algumas peças que nós ganhamos naquele lugar. Peças que são nossas e agora podemos fazer o que quisermos".

No vídeo, postado no Tik Tok, Elisa afirma que no país "tem lugares de doação que qualquer pessoa pode entrar e pegar. Então, os próprios portugueses doam".Após uma série de críticas recebidas, a influencer afirmou que as peças seriam jogadas fora e as que seriam doadas para pessoas carentes e refugiados foram separadas antes.Elisa também afirmou que "você faz o que quiser com a peça que pegou" e que "não é crime nenhum".