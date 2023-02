Homem morre com bilhete premiado da Mega-Sena nas mãos

Segundo a PCPR, a princípio, a causa da morte foi um infarto (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)









O corpo de José foi levado para a cidade natal dele. O velório ocorreu neste sábado (4/2), na Capela Municipal de Campo Mourão, e o enterro foi realizado por volta das 17h.

Um homem de 54 anos foi encontrado morto na tarde da última quinta-feira (2/2), em um quarto de hotel em Curitiba, no Paraná.Nas mãos dele, policiais militares encontraram um bilhete premiado da Mega-Sena com cinco acertos, no valor de R$ 398 mil.