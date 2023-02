Aposta de MG acerta as cinco dezenas da Quina e fatura mais de R$ 8 milhões

Aposta feita em Minas levou, sozinha, mais de R$ 8 milhões na Quina nesta sexta-feira (3/2) (foto: Caixa/Divulgação)

Uma aposta de Minas Gerais levou o prêmio máximo da Quina, que sorteou R$ 8,7 milhões no concurso 6068, nesta sexta-feira (3/2). O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte Loterias Caixa, na Avenida Paulista, em São Paulo. A aposta que cravou, sozinha, as cinco dezenas da Quina é da cidade de Inconfidentes, e foi feita na Lotérica Sorte Grande.

As dezenas da Quina sorteadas nesta sexta-feira foram: 18 - 21 - 64 - 66 - 80. O prêmio exato que o ganhador vai levar é de R$ 8.778.269,61.

O próximo sorteio da Quina será o do concurso 6069. neste sábado (4/2). O prêmio está estimado em R$ 700 mil.

O Estado de Minas faz a cobertura completa das loterias, atualizando os resultados em tempo real.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores líquidos acima de R$ 1.332,78 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.



Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.



Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98).



Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.