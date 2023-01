Mega-Sena 2558 e outras loterias: confira os números sorteados (25/1)

Espaço da Sorte Loterias Caixa, em São Paulo (foto: Reprodução/Youtube Caixa)

Loterias desta quarta-feira (25/1)

Mega-Sena 2558 - R$ 61 milhões

Lotofácil 2723 - R$ 1,5 milhão

Quina 6060 - R$ 609 mil

O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.





Lotomania 2422 - R$ 11 milhões

São selecionados 50 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser sorteados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.





Super Sete 350 - R$ 700 mil

O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.





A Caixa sorteia nesta quarta-feira (25/1) a Mega-Sena 2558, que pode pagar R$ 61 milhões ao apostador que acertar sozinho as seis dezenas.Também serão apurados os concursos Lotofácil 2723 (R$ 1,5 milhão), Quina 6060 (R$ 700 mil), Lotomania 2422 (R$ 11 milhões) e Super Sete 350 (R$ 700 mil).A transmissão no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo, começará às 19h45. Oatualizará todos os resultados.O prêmio máximo sai para aquele que cravar seis números de 01 a 60.Confira as dezenas: 02 - 10 - 18 - 25 - 34 - 44O apostador precisa acertar 15 números de 01 a 25 para ficar com o prêmio máximo.Confira as dezenas:Confira as dezenas: 24 - 36 - 45 - 64 - 76Confira as dezenas:1ª coluna:2ª coluna:3ª coluna:4ª coluna:5ª coluna:6ª coluna:7ª coluna: