Polícia encontra três corpos dentro de fossa

Segundo informações da polícia, foram encontrados dois corpos do sexo feminino e um do sexo masculino (foto: Reprodução/Correio Braziliense) Investigadores da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) encontraram, na noite dessa segunda-feira (23/1), três corpos em uma fossa, em uma área de mata, em Planaltina - próximo ao Vale do Amanhecer. Os cadáveres estavam em uma fossa. Ainda não se sabe as identidades das vítimas.





O Correio Braziliense apurou que os corpos estavam próximo à uma casa abandonada. Segundo informações, são dois corpos do sexo feminino e um masculino.





Presos

Até o momento, a polícia prendeu três pessoas no caso da chacina: Horácio Carlos, 49, Gideon Batista, 55, e Fabrício Silva Canhedo, 34. Gideon foi capturado no Recanto das Emas, na semana passada. Embora manteve o silêncio ao ser questionado sobre os fatos, o carro dele, um Renault Scenic, foi capturado por câmeras de segurança de um posto de combustível do Paranoá, horas antes do carro da cabeleireira ter sido encontrado carbonizado em uma via de Cristalina (GO). Nas imagens, Gideon chega ao estabelecimento e, em 10 minutos, compra um galão de gasolina, o que, para a polícia, seria usado posteriormente para queimar Elizamar e os filhos dela, Gabriel, 7, e os gêmeos Rafael e Rafaela, 6, dentro do veículo.





Fabrício, por sua vez, atuou na vigilância da casa onde as quatro mulheres foram mantidas em cárcere. Era ele quem ficava responsável por observar qualquer movimento suspeito e alimentar as vítimas. No quintal da mesma casa, cães farejadores do Corpo de Bombeiros encontraram o cadáver de Marcos enterrado em uma cova de 50cm de profundidade . O corpo estava esquartejado e degolado. Os sequestradores utilizaram ainda cal ao redor da cova para disfarçar o odor, mas sem sucesso.