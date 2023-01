Mega-Sena acumula e vai a R$ 63 milhões; 26 apostas de MG acertam 5 números

Mega-Sena vai sortear prêmio de R$ 63 milhões na quarta-feira (25/1) (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press)

Resgate do prêmio

Preços e probabilidades

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena 2557, sorteada neste sábado (21/1) pela Caixa Econômica Federal, no Espaço da Sorte Loterias Caixa, na Avenida Paulista, em São Paulo. Com isso, o prêmio subiu de R$ 51 milhões para R$ 63 milhões no concurso 2558, que acontece na quarta-feira (25/1).Os números apurados neste sábado foram 03 - 13 - 16 - 25 - 27 - 33.Vinte e seis mineiros acertaram cinco dezenas e levam para casa R$ 20.176,41 (para aposta simples). São moradores de Albertina, Alfenas, Arcos, Belo Horizonte (7), Cassia, Contagem, Divinópolis, Itapira, Januária, João Monlevade, João Pinheiro, Montes Claros, Muriaé (2), Ouro Preto, Pingo d'água, Santa Rita do Sapucaí, São Tiago, Sete Lagoas e Teófilo Otoni.6 acertos: nenhuma aposta5 acertos: 261 apostas, R$ 20.176,414 acertos: 16.523 apostas, R$ 455,29Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores líquidos acima de R$ 1.332,78 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98).Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.Preço: R$ 4,50 (6), R$ 31,50 (7), R$ 126,00 (8), R$ 378,00 (9), R$ 945,00 (10), R$ 2.079,00 (11), R$ 4.158,00 (12), R$ 7.722,00 (13), R$ 13.513,50 (14), 22.522,50 (15), R$ 36.036,00 (16), R$ 55.692,00 (17), R$ 83.538,00 (18), R$ 122.094,00 (19) e R$ 174.420,00 (20).6 números - 1 em 50.063.8607 números - 1 em 7.151.9808 números - 1 em 1.787.9959 números - 1 em 595.99810 números - 1 em 238.39911 números - 1 em 108.36312 números - 1 em 54.18213 números - 1 em 29.17514 números - 1 em 16.67115 números - 1 em 10.00316 números - 1 em 6.25217 números - 1 em 4.04518 números - 1 em 2.69719 números - 1 em 1.84520 números - 1 em 1.292