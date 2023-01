Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 51 milhões neste sábado (21/1)

A Caixa econômica federal sorteia neste sábado (21/1), às 20h, o concurso 2557 da Mega-Sena, com prêmio acumulado e estimado em R$ 51 milhões. O sorteio acontece no Espaço da Sorte Loterias Caixa, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Como ninguém acertou os seis números da Mega-Sena 2556 (02 - 06 - 10 - 14 - 34 - 56), o prêmio subiu de R$ 42 milhões para R$ 51 milhões.



O Estado de Minas faz a cobertura completa das loterias, atualizando os resultados em tempo real.

O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.