Homem é eletrocutado, mulher tenta socorrê-lo, e ambos morrem

Os corpos do casal eletrocutado foram encaminhados para perícia no Instituto Médico Legal (foto: Reprodução/Redes sociais)

Um casal morreu eletrocutado nesta terça-feira (17/1) após uma barra de ferro - que seria de uma antena de televisão que eles estavam instalando - teria encostado nos fios de alta tensão no município de Cruz das Almas, a 153 km de Salvador.De acordo com a TV Bahia, afiliada da TV Globo no estado, João Paulo Marques dos Santos, de 33 anos, teria subido na casa para instalar a antena quando a barra de ferro encostou nos fios e ele morreu eletrocutado.A esposa de João, Josenilda Tosta Sena, de 37 anos, tentou socorrê-lo, mas também sofreu uma descarga elétrica. Uma foto divulgada no Facebook mostra a suposta barra de ferro que teria encostado nos fios de alta tensão.À reportagem, a Polícia Civil da Bahia confirmou que a morte ocorreu em razão do choque elétrico nos fios de alta tensão. A corporação informou que o caso foi registrado como morte acidental.

Já o Corpo de Bombeiros disse à reportagem que eles foram acionados para atenderem a ocorrência, mas ao chegarem no local as duas vítimas já estavam carbonizadas, enquanto uma haste e o cabo da fiação elétrica se encontravam energizados.



A Coelba (Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia) foi "acionada para fazer o desligamento da rede elétrica e, então, os corpos puderam ser retirados e deixados sob os cuidados da PM", explicou a corporação. O DPT (Departamento de Polícia Técnica) também foi acionado para fazer os demais procedimentos legais.



Os corpos das vítimas foram encaminhados para perícia no IML (Instituto Médico Legal).