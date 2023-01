Mega-Sena 2556 e outras loterias: confira os números sorteados (18/1)

A Caixa sorteou nesta quarta-feira (18/1) o concurso 2556 da Mega-Sena, com prêmio estimado em R$ 42 milhões ao apostador que acertar sozinho as seis dezenas.



Também foram apurados nesta noite os concursos Lotofácil 2717, Quina 6054, Lotomania 2419 e Super Sete 347.



O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo (SP). O Estado de Minas atualizou todos os resultados em tempo real.

Leia: Veja aqui todos os resultados das loterias Caixa

O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 15 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.