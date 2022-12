Mega-Sena da Virada sorteia hoje (31/12) R$ 540 milhões

A Mega-Sena sorteia neste sábado o concurso 2550, especial da Virada do Ano, cujo prêmio subiu de R$ 500 milhões para R$ 540 milhões , recorde na história da modalidade. Quem quiser concorrer à fortuna tem até as 17h para realizar o jogo nos canais eletrônicos das Loterias Caixa (aplicativo ou site), com pagamento feito pelo cartão de crédito e combo mínimo de cartões no valor de R$ 30. Outra opção é se dirigir a uma casa lotérica. O evento que fará um novo (s) milionário (s) no Brasil está marcado para começar às 20h (de Brasília). Oatualizará os resultados em tempo real.