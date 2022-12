Apostadores de MS investem R$ 265 mil em bolão da Mega da Virada

O bolão do grupo tem contrato renovado anualmente (foto: Arquivo Pessoal) Um grupo de apostadores de Dourados, em Mato Grosso do Sul, organizou 12 bolões e arrecadou R$ 265 mil para a Mega da Virada, que será sorteada neste sábado (31/12), com o prêmio recorde de R$ 500 milhões. Ano passado, os amigos fizeram uma aposta única de R$ 22.510. Neste ano, no entanto, eles decidiram abrir novos grupos, com apostas menores. Para funcionar, o bolão tem regras e até contrato.









Em 2017, os apostadores acertaram a quadra da Mega da Virada e levaram para casa R$ 22 mil. O valor foi deixado em caixa para o investimento em outros jogos. Em 2019, os amigos acertaram a Quina de São João, conquistando o prêmio de 1,1 milhão.

O contrato do bolão é renovado a cada ano, mesmo após dez anos de existência do grupo. "A renovação do contrato acontece todos anos em dezembro e garante mais credibilidade para o bolão, além de deixar claro para os participantes as cotas e valores. Neste ano, cinco pessoas deixaram o grupo por motivos religiosos e financeiros, mas as vagas logo foram preenchidas", contou o administrador do grupo ao g1.