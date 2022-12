Mega-Sena da Virada histórica: prêmio sobe e vai a R$ 500 milhões

Desde sua 1ª edição, em 2009, a Mega da Virada já premiou 111 apostas (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press)



As apostas podem ser feitas até as 17h do próximo sábado (31/12). O sorteio será realizado no mesmo dia e transmitido por diversos canais de TV a partir das 20h. O prêmio da Mega da Virada 2022 será maior do que o previsto e bate recorde histórico. A Caixa anunciou que a estimativa saltou para R$ 500 milhões, contra os R$ 450 milhões previstos anteriormente. O valor é 32% maior que o pago em 2021 (R$ 378,1 milhões).

Desde sua 1ª edição, em 2009, a Mega da Virada já premiou 111 apostas que tentaram a sorte e acertaram as seis dezenas milionárias.

Desta vez, a quantidade de números que podem ser escolhidos para uma mesma aposta passou de até 16 para até 20. Com isso, na 14ª edição do concurso mais esperado do ano, os apostadores têm mais opções para fazer suas combinações numéricas e torcer para acertar as seis dezenas sorteadas.

Segundo a Caixa, para ter mais chances de ganhar na Mega da Virada, basta formar um grupo, escolher os números, marcar a quantidade de cotas e fazer a aposta em qualquer lotérica do país. Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante, que, desta forma, podem resgatar a sua parte do prêmio individualmente.

Os bolões têm valor mínimo de R%uFF04 10 e cada cota não pode ser inferior a R%uFF04 5, sendo possível realizar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas. O Bolão Caixa só é comercializado em lotéricas.