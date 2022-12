Vídeo: Harry Potter com frases de Diego do RBD viraliza na internet

O retorno da banda RBD deixou a internet em clima de nostalgia, e a ironia de Diego chegou até o universo fantasioso de Harry Potter (foto: Reprodução/Redes Sociais)





“Meu Deus! Pegaram a voz do Diego do RBD, mesmo dublador que o Harry, e colocaram nas cenas de Harry Potter. O resultado ficou maravilhoso!”, publicou o jornalista Thiego Novais.

MEU DEUS! Pegaram a voz do Diego do RBD (mesmo dublador que o Harry) e colocaram nas cenas de Harry Potter. O resultado ficou maravilhoso! %uD83D%uDE02 pic.twitter.com/RIEUeeORXe %u2014 Thiego Novais (@thiegonovais) December 19, 2022







pra quem nunca leu, o harry dos livros é assim https://t.co/OkCX2RamZT %u2014 princesa %u2661 (@aladynsane) December 19, 2022 uma vibe meio harry dos livros %u2014 Aurora%uD83E%uDD8B%u2728 %u262D (@auroraschampegn) December 19, 2022 Caramba ficou MUITO BOM! KKKKKKKKK o Harry do livro tem essa vibe aí KKKKKKKKKK %u2014 Viniciusvill (@Viniciusvill) December 20, 2022







Na mesma voz

As produções fictícias, mesmo de gêneros diferentes, compartilhavam um ponto em comum, o dublador brasileiro Caio Cesar Nunes. O carioca foi o responsável por interpretar os protagonistas evidenciados.





No twitter, o vídeo já tem mais de 807 mil visualizações. E, apesar de ter conquistado a maioria dos usuários que interagiram acom a publicação, alguns perfis relatam que o conteúdo perde a graça ao saber que o dublador dos personagens é o mesmo.





“Era o mesmo dublador, não entendi o choque”, questiona um usuário no twitter.





Com o levantamento, um outro perfil rebate destacando que a graça está no uso das falas de Diego, na novela, como se fossem de Harry.

Sim era, mas a graça é que são as falas de Diego na novela como se fossem de Harry Potter %u2014 RBD IS BACK (@mariluanaa) December 20, 2022 a questão n é ser o msm dublador mona, fizeram montagem com as falas do diego (rbd) e botou como se fosse harry %u2014 garota de ipanema %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@lcherryhes) December 20, 2022







Caio Cesar, que também atuava como policial no Rio de Janeiro, morreu em 2015, em uma ação . O vídeo fez com que seus fãs lembrassem de seu legado, lamentando a perda.





“Eu amo tanto a dublagem do Caio Cesar, não consigo acreditar que ele morreu tão jovem e de uma forma tão trágica, que inferno”, comentou um fã do dublador.

Eu amo tanto a dublagem do caio cesar, não consigo acreditar que ele morreu tão jovem e de uma forma tão trágica, que inferno %u2014 pa (@childsmilepcy) December 20, 2022 Nossa até deu saudade do Caio César depois disso KKKKK %u2014 Vinícius Landovoigt (@v_landovoigt) December 19, 2022





