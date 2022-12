Lotofácil 2692 e outras loterias: confira os números sorteados (19/12)

Espaço da Sorte Loterias Caixa, em São Paulo (foto: Caixa/Divulgação)

Confira as loterias desta segunda-feira (19/12)

Lotofácil 2692 - R$ 1,5 milhão

Quina 6028 - R$ 10 milhões

Lotomania 2406 - R$ 3,6 milhões

Super Sete 334 - R$ 6,7 milhões

A Caixa sorteia nesta segunda-feira (19/12), às 20h, os concursos Lotofácil 2692, Quina 6028, Lotomania 2406 e Super Sete 334.O evento será realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. Oatualizará todos os resultados em tempo real!Ganha o prêmio máximo aquele que acertar 15 números de 01 a 25.Confira as dezenas:A quantia sairá para o apostador único que cravar cinco números de 01 a 80.Confira as dezenas:O jogador seleciona 50 números de 01 a 100 e torce para que 20 sejam sorteados.Confira as dezenas:A fortuna sairá para o participante que acertar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas.1ª coluna:2ª coluna:3ª coluna:4ª coluna:5ª coluna:6ª coluna:7ª coluna: